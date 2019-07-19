Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor
1 saat önce
Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor Düzce'deki arama çalışmaları devam ediyor.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:28 Kaynak: DHA
'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor
Düzce'deki arama çalışmaları devam ediyor. Anne
ve kızları için yapılan arama çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce felaketinin bilançosunu açıkladı: 4'ü çocuk 7 vatandaş kayıp 2 rengin birleştiği Karadeniz havadan görüntülendi! 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı Hayvansever vatandaş selde yaralanan buzağıyı sırtında taşıdı