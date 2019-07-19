Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor
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Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor

1 saat önce

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor Düzce'deki arama çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor
Düzce'deki arama çalışmaları devam ediyor. Anne ve kızları için yapılan arama çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor
Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:28 Kaynak: DHA
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