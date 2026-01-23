Düzce\'de Silahlı Paylaşım Yapan 8 Kişi Gözaltında

DÜZCE'de, sanal medya üzerinden ateşli silahlarla paylaşımlar yapan 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda fişek ve kasatura ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde, sanal medya platformlarında ateşli silahlarla görüntüler paylaşan şüphelilere yönelik 8 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 646 adet çeşitli çaplarda fişek ve 2 adet kasatura ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.