Öte yandan Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, arazi anlaşmazlığı nedeniyle M.Ç, K.Ç, K.Ç. ve M.Ç'nin, fındık bahçesinden evlerine döndükleri sırada Gürbüz ailesinin yolunu keserek av tüfeğiyle ateş ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Ali Gürbüz, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de silahlı saldırıda ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi - Son Dakika

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