Düzce'de silahlı saldırıda ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi

Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Mithat, Selma, Ali Gürbüz'ün cenazeleri, yakınları tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesi morgundan alınarak Esentepe köyüne getirildi. 3 kişinin cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, giriş çıkışların kontrollü sağlandığı öğrenildi.
Valilikten açıklama
Öte yandan Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, arazi anlaşmazlığı nedeniyle M.Ç, K.Ç, K.Ç. ve M.Ç'nin, fındık bahçesinden evlerine döndükleri sırada Gürbüz ailesinin yolunu keserek av tüfeğiyle ateş ettiği belirtildi.
Olayda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 2 şüphelinin gözaltına alındığı, dağlık ve ormanlık araziye kaçtığı tespit edilen 2 kişinin ise arandığı kaydedildi.
Açıklamada, köyde emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edildi.
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