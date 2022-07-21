Düzce'de silahlı saldırıda ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi - Son Dakika
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Düzce'de silahlı saldırıda ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi

21.07.2022 16:07
Düzce'de silahlı saldırıda ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi

Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Mithat, Selma, Ali Gürbüz'ün cenazeleri, yakınları tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesi morgundan alınarak Esentepe köyüne getirildi. 3 kişinin cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, giriş çıkışların kontrollü sağlandığı öğrenildi.

Valilikten açıklama

Öte yandan Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, arazi anlaşmazlığı nedeniyle M.Ç, K.Ç, K.Ç. ve M.Ç'nin, fındık bahçesinden evlerine döndükleri sırada Gürbüz ailesinin yolunu keserek av tüfeğiyle ateş ettiği belirtildi.

Olayda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 2 şüphelinin gözaltına alındığı, dağlık ve ormanlık araziye kaçtığı tespit edilen 2 kişinin ise arandığı kaydedildi.

Açıklamada, köyde emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

YORUMLAR
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Bahçeden dönen aileye pusu kurup 3 kişi öldürenler, husumetlileri çıktı Bahçeden dönen aileye pusu kurup 3 kişi öldürenler, husumetlileri çıktı 3 kişi yolları kesilerek öldürülmüştü, o anlaşmazlığın sebebi 'arazi' çıktı 3 kişi yolları kesilerek öldürülmüştü, o anlaşmazlığın sebebi 'arazi' çıktı
Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Ali Gürbüz, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de silahlı saldırıda ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de silahlı saldırıda ölen aynı aileden 3 kişi defnedildi - Son Dakika
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