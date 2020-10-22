Düzce'de sis etkili oluyor - Son Dakika

Düzce'de yoğun sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücülerin, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.