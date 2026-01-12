Düzce\'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Düzce'de trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan denetimde bin 997 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 190 araç trafikten men edildi.

Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri, trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürürken denetimlerde 14 bine yakın araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 997 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 20 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 190 araç trafikten men edildi. Denetimler, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarda teknik olarak değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi unsurlara yönelik yapıldı. - DÜZCE