Son dakika haber | Tüm birikimiyle aldığı 5 solunum cihazını Türk Kızılay aracılığıyla hastaneye bağışladı - Son Dakika

Son dakika haber | Tüm birikimiyle aldığı 5 solunum cihazını Türk Kızılay aracılığıyla hastaneye bağışladı

19.11.2020 17:51

Son dakika haberleri: Düzce'de 94 yaşındaki emekli öğretmen, tüm birikimiyle aldığı 5 solunum cihazını, Türk Kızılay aracılığıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine bağışladı.

Düzce'de 94 yaşındaki emekli öğretmen, tüm birikimiyle aldığı 5 solunum cihazını, Türk Kızılay aracılığıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine bağışladı.

Hayırsever emekli öğretmenin aldığı solunum cihazları, Türk Kızılay Düzce Şubesi ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, yerli üretim solunum cihazlarını İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Temi'ye teslim etti.

Yılmaz, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 400 bin lira değerindeki 5 solunum cihazının Türk Kızılay aracılığıyla bir hayırseverin bağışladığını söyledi.

Bu tarz girişimlerin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Devletimizin her türlü cihazı almak için tabii ki gücü var ama pandemi gibi yoğunluğun yaşandığı bir zamanda bu tarz bir bağışın, desteğin olması hem sağlık çalışanlarımızı hem de bizi gerçekten çok mutlu eden bir durum. 5 tane ventilatör cihazımız bugün hizmete girmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz ayrıca Düzce'de yaşayan vatandaşlara kalabalık kapalı ortamlardan uzak durulması için çağrıda bulunarak, gerekli olmadığı sürece kendi yaşam alanlarının dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kızılay Şube Başkanı Aydın ise 94 yaşındaki emekli öğretmenin tüm birikimiyle hastaneye solunum cihazı desteği sağlamak istemesinin önemine işaret ederek, "Yerli üretim olan solunum cihazlarımızdan hastanemize bağışladık. Emeği geçen bağışçımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Türk Kızılay olarak halkımızın ve devletimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Hayırsever emekli öğretmen ismini paylaşmak istememiş

Bağışçının ismini kamuoyuyla paylaşmak istemediğini kendilerinin de bunu anlayışla karşıladığını dile getiren Aydın, "Türk Kızılay üzerinden zor durumda olan hastalarımıza iyi niyetini bağış olarak gösterdi. Biz aslında bu duyarlılığı imkanı olan diğer vatandaşlarımızdan da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Tüm birikimiyle aldığı 5 solunum cihazını Türk Kızılay aracılığıyla hastaneye bağışladı
Son dakika haber | Tüm birikimiyle aldığı 5 solunum cihazını Türk Kızılay aracılığıyla hastaneye bağışladı
Son dakika haber | Tüm birikimiyle aldığı 5 solunum cihazını Türk Kızılay aracılığıyla hastaneye bağışladı
Son dakika haber | Tüm birikimiyle aldığı 5 solunum cihazını Türk Kızılay aracılığıyla hastaneye bağışladı

Kızılay, Emekli, Düzce, Türk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Tüm birikimiyle aldığı 5 solunum cihazını Türk Kızılay aracılığıyla hastaneye bağışladı - Son Dakika


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