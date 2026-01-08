Düzce'de Umre Hazırlık Semineri - Son Dakika
Düzce'de Umre Hazırlık Semineri

08.01.2026 17:40
Düzce'de umreye gidecek vatandaşlar için eğitim semineri düzenlendi. Manevi hazırlığa vurgu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla umre vazifesini yerine getirmek üzere Düzce'den kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlara umre hazırlık kursu eğitim seminerleri verildi.

Düzce Müftülüğü Salonunda düzenlenen seminerde konuşan Düzce Müftüsü Osman Aydın, umre ibadetinin manevi yönüne dikkat çekerek umre yolculuğunun hem maddi hem de manevi hazırlık gerektirdiğini ifade etti. Osman Aydın, umre ibadetinin sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda manevi bir arınma ve yeniden doğuş fırsatı olduğunu vurguladı.

Seminer İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya'nın uygulamalı umre ibadeti ve umre organizasyonlarında hizmetler, Şube Müdürü Cengiz Akça'nın temel sağlık bilgileri ve umrede çevre bilinci ve İl Vaizesi Neşe Yaldız'ın kadınlara özgü konular dersleriyle sona erdi.

Düzenlenen seminerde umre ibadetinin aşamaları, yapılması gereken hazırlıklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Düzce, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
