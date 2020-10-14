Düzce'deki antik tiyatroda yeni bir duvar ortaya çıkarıldı - Son Dakika

Konuralp bölgesindeki kazı çalışmalarında antik kentteki tiyatroya ait yeni bir duvarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, " Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak anılan Konuralp bölgesindeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazılarda, tiyatronun orta kısmına ait bir duvar ortaya çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5 farklı noktada kazı çalışmalarının devam ettiğini, amaçlarının tiyatrodaki tüm oturma alanlarını birleştirerek restorasyon çalışmalarına hazırlık yapmak olduğunu bildirdi.

Gün yüzüne çıkarılan orta duvarın, kazı çalışmaları için son derece önemli olduğunu belirten Özlü, "Oldukça önemli olan bu yapının ortaya çıkartılmış olması kazı çalışmalarımızın ilerlemesi açısından da oldukça önemlidir. En önemlisi de bize restorasyon hazırlıklarında nasıl bir yol izleneceğine dair yol göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, ayrıca sahne binasının batı kısmında yapılan kazı çalışmalarında ise büyük bir küp parçasının ortaya çıkartıldığını belirterek, "Bu küp antik tiyatronun geç dönemlerinde kullanılan depolama kabı olabilir. Yapılacak restorasyon ve konservasyon çalışmalarından sonra müzede sergileme için hazırlanacak." ifadesini kullandı.