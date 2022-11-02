Çarpışan arabalara binenleri seyreden adamla ilgili gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Çarpışan arabalara binenleri seyreden adamla ilgili gerçek ortaya çıktı

02.11.2022 09:42

Düzce'deki bir lunaparkta dakikalarca çarpışan arabadakileri izleyen adamın zihinsel engelli Osman Zengin olduğu öğrenildi. Yardımsever bir vatandaş tarafından çarpışan arabaya bindirilen Zengin'in mutluluğu yürekleri ısıttı.

Düzce'de bir lunaparka giden zihinsel engelli Osman Zengin (56), bir köşede oturarak çarpışan arabalara binen çocukları izledi. Osman Zengin'in uzun süre çarpışan arabaları izlediğini fark eden Asım İncekara, kendi çocuklarını çarpışan arabadan indirerek zihinsel engelli vatandaşı bindirdi.

"KALABALIK ARASINDA DİKKATİMİZİ ÇEKTİ"

Çarpışan arabaya binerek gönlünce eğlenen Osman Zengin'in mutluluğu vatandaşların kamerasına yansıdı. Olayı anlatan Asım İncekara, "Biz çocuklarımızı eğlendirmek için lunaparka götürmüştük. O gün çok kalabalıktı. Herkes bir arabalara saldırıyor, binmeye çalışıyordu. Bizde kızlarımızı bindirdik daha sonra masum bir amca dikkatimizi çekti. Lunaparktaki çarpışan otolara binmeye çalışıyordu. Kızlarımı bindirdim o amcanın yanına gittim. Ona çarpışan otoya mı binmek istiyorsun dediğimde konuşamadığını gördüm. Onu bindireceğime dair söz verdim. Kızlarıma da yerlerinden kalkmamalarını, amcamızı yerlerine bindireceğimi söyledim. Onlar bindikten sonra amcamızı onların yerine bindirdik" dedi.

Düzce'de dakikalarca çarpışan arabaları izleyen adamla ilgili gerçek ortaya çıktı

"JETONU ALDIĞINDAKİ MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ"

Asım İncekara, çarpışan otoya binmesine yardım ettiği Osman Zengin'in mutluluğunu görünce dünyaların kendisinin olduğunu belirterek, "Daha jetonu verdiğimde öyle bir mutluluk hissettim ki. Onun bana gülümsemesi, verdiği reaksiyon beni çok mutlu etti. Kendi çocuğumu izliyormuş gibi izledim onu. Hatta gittim daha jeton aldım ayrıca birkaç jeton daha hediye ettim kendisine baya mutluydu. O mutlu olunca bizde mutlu olduk" dedi.

Düzce'de dakikalarca çarpışan arabaları izleyen adamla ilgili gerçek ortaya çıktı

12 MİLYONA YAKIN GÖRÜNTÜLENME ALDI

Sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü belirten Asım İncekara; "Sosyal medyada 10 milyon izlendi. Instagram'da kendi sayfamızda 2 milyon 200 bin kez izlendi. Birçok sayfada paylaşıldı. Videoyu biz beğenmiştik ama bu kadar izleneceğini tahmin etmedik. Birkaç defa izledik paylaşmadan önce ama bu kadarını tahmin etmemiştik. Ancak bizim tahminlerimizden daha fazla izlendi. Gelen yorumların ise çok büyük kısmı çok iyi, güzel. İçlerinde kötüler de çıkıyor ama çok büyük beğeni aldı video" dedi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler milyonlar tarafından izlendi.

Düzce'de dakikalarca çarpışan arabaları izleyen adamla ilgili gerçek ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam Çarpışan arabalara binenleri seyreden adamla ilgili gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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