Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de, Valilik ile koordineli olarak tüm araç ve gereçlerle gerekli yardımları sağladıklarını bildirdi.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de, Valilik ile koordineli olarak tüm araç ve gereçlerle gerekli yardımları sağladıklarını bildirdi.
Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, komşu il Düzce'de, kurumlarla birlik ve beraberlik içinde yapılması gereken çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Sakarya'da ekiplerin Valilik ile koordineli olarak Büyükşehir İtfaiye, SASKİ, Çevre Koruma ve Yol Bakım olmak üzere hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Yüce, şunları kaydetti:
"Komşu ilimiz Düzce'ye de Düzce Valiliği ile birlikte koordineli bir şekilde yardım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah vatandaşlarımızın başına gelen bu felaketin izlerini en kısa zamanda sileceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Sakaryamızda bulunan Karasu, Kocaali, Hendek, Akyazı ve Serdivan ilçelerimizde meydana gelen sel felaketi sebebiyle derin bir üzüntü yaşadık. Sel felaketinin yaşandığı ilk günden beri sahaya inerek yakından takip ettiğim çalışmaları, felaketin izleri silinene kadar takip etmeye devam edeceğim. Sel felaketi nedeniyle zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05 Kaynak: AA
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