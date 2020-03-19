Düzce'den 81 ilde 81 okula çorap ve voleybol topu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'den 81 ilde 81 okula çorap ve voleybol topu - Son Dakika

Düzce'den 81 ilde 81 okula çorap ve voleybol topu

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "İlk teneffüs 40 dakika" tweeti sonrası bir çok ilin belediye başkanı ve yöneticileri mesaja destek vermeye başladı.

Düzce'den 81 ilde 81 okula çorap ve voleybol topu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "İlk teneffüs 40 dakika" tweeti sonrası bir çok ilin belediye başkanı ve yöneticileri mesaja destek vermeye başladı. Düzce'de Ticaret ve Sanayi Odası 81 okula 810 çift futbol çorabı gönderecek. Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık ise okullara voleybol topu gönderecek.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin motive olması için "İlk teneffüs 40 dakika" tweeti attı. Bakan Selçuk'un bu yüzleri güldüren açıklaması sonrası bazı illerin yöneticileri de kendi yörelerine özgü yiyecekleri ve eşyaları 81 ilde 81 okula göndereceklerini açıkladı.


Bunun üzerine Düzce'de de birçok isim kampanyaya katılmak için harekete geçti. Beşiktaş futbol kulübü teneffüste öğrencilerin futbol oynayabileceğini düşünerek futbol topu bağışladı. İstanbul Başakşehir Futbol kulübü de forma bağışında bulunacağını belirtti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'da bu açıklamaların ardından 81 ilde 81 okula 810 çift futbol çorabı göndereceğini açıkladı.


Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık'tan da destek açıklaması yapıldı. Erdoğan Bıyık'ta 81 ilde 81 okula voleybol toplarını hediye edecek. Bıyık: "81 ilde 81 okula voleybol topları bizden" diyerek kampanyaya destek oldu. Bıyık Twitter'dan yaptığı açıklamada "O kadar uzun teneffüs çocuklarımızın enerjisini voleybol oynayarak atmaları için büyük fırsat. Sayın bakanım Ziya Selçuk bu uzun teneffüste çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak için 81 ilde 81 okula voleybol topları bizden" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Ziya Selçuk, voleybol, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:33 Kaynak: İHA

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