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Düzce kamyonet otomobillere çarptı 1 yaralı

6 saat önce

Kamyonet otomobillere çarptı 1 yaralıDüzce'de, kamyonetin park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyonet otomobillere çarptı 1 yaralı

Düzce'de, kamyonetin park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza sabah saatlerinde Karacahacımusa Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Rahim Köroğlu idaresindeki 54 HC 963 plakalı kamyonet yol kenarında park halindeki 81 KJ 972 ve 81 AAY 080 plakalı otomobillere çarptı. Kamyonet devrilirken, kazada 81 AAY 080 plakalı otomobil içerisinde bulunan Emine Akgül yaralandı. Emine Akgül, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce kamyonet otomobillere çarptı 1 yaralı

Hürriyet, Sabah, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:30 Kaynak: DHA
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