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Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mehmet...

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Okan Yanmaz kazandı.

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mehmet..., System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Okan Yanmaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Okan Yanmaz 6 bin 658, AK Parti adayı Cüneyt Yemenici 5 bin 322, CHP adayı Fikret Albayrak 3 bin 782 oy aldı.

Yanmaz'ın özgeçmişi

Okan Yanmaz, 1967 yılında Akçakoca'da dünyaya geldi, burada ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı.

Mehmet Okan Yanmaz, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1989 yılında mezun oldu.

Yanmaz, 1991 yılında Yanmaz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adında işletmesini kurarak aktif iş hayatına atıldı. 1991-2018 yılları arasında Akçakoca başta olmak üzere Düzce genelinde, yap-sat projeleri ile 600'ün üzerinde konut inşaatını tamamladı.

1996 yılında Anavatan Partisi Akçakoca İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2009'da Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Akçakoca Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Mehmet Okan Yanmaz'ın babası Hüseyin Yanmaz, 1977-1980 ve 1989 -1994 yılları arasında iki dönem Akçakoca Belediye Başkanlığı yaptı.

Okan Yanmaz, evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Mehmet Okan Yanmaz, MHP, Düzce, Akçakoca, Güncel
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