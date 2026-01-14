Düzce'nin Araç Yaşı 16,3 Yıl - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Düzce'nin Araç Yaşı 16,3 Yıl

14.01.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 verilerine göre Düzce'nin trafiğe kayıtlı araç yaş ortalaması 16,3 yıl olarak belirlendi.

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşı il bazında açıklandı. Veriler, araç parkının yaş dağılımında iller arasında dikkat çekici farklar olduğunu ortaya koyarken, Düzce'nin otomobil yaşı ortalaması 16,3 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan verilere göre, trafiğe kayıtlı araçların en yaşlı olduğu il 21,8 yıl ortalamasıyla Burdur olurken, en genç araç parkına sahip il ise 6,2 yıl ile Şırnak oldu. Bu tablo, özellikle büyükşehirler ve gelişmekte olan illerde araç yenilenme hızının daha yüksek olduğunu gösterdi. Düzce'de otomobil yaş ortalamasının 16,3 olarak belirlenmesi, ilin Türkiye genelinde orta-üst yaş grubunda yer aldığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun; araç yenileme maliyetleri, ikinci el araç kullanımının yaygınlığı ve ekonomik şartlarla doğrudan ilişkili olduğunu ifade ediyor. Düzce'de araç parkının önemli bir bölümünü 10 yaş ve üzeri otomobillerin oluşturduğu, bununla birlikte son yıllarda yeni araç alımlarında da kademeli bir artış yaşandığı belirtiliyor. Özellikle üniversite, sanayi ve ulaşım altyapısındaki gelişmelerin, önümüzdeki yıllarda araç yaş ortalamasını düşürebileceği değerlendiriliyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'nin Araç Yaşı 16,3 Yıl - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:09:46. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'nin Araç Yaşı 16,3 Yıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.