Düzce'de can pazarı! Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi : 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de can pazarı! Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi : 1 ölü, 12 yaralı

16.08.2022 20:40

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu adeta can pazarı yaşandı. Kazada 1 kişi traktörün altında kalarak yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 12 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gölyaka ilçesi Toptepe mevkisinde Hamamüstü Köyündeki fındık tarlasından aldığı işçiler ile Düzce istikametine seyir halinde olan İsmail Sevdioğlu idaresindeki 81 BG 173 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Fındık işçilerin taşıyan traktörün devrildiği kazada can pazara: 20 kişi yola savruldu, 1 ölü

1 KİŞİ TRAKTÖRÜ ALTINDA KALDI

Römorkta bulunan 20 fındık işçisi yere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada traktörün altında kalan Gülhan Yıldırım hayatını kaybetti.

Fındık işçilerin taşıyan traktörün devrildiği kazada can pazara: 20 kişi yola savruldu, 1 ölü

1'İ ÇOCUK 12 YARALI

Yaralanan 1'i çocuk 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 12 yaralı Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 12 yaralı Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi
Kaynak: DHA

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de can pazarı! Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi : 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de can pazarı! Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi : 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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