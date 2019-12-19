DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, içerisinde hayvanın bulunmadığı ahır alev alev yandı. - Son Dakika

Yangın akşam saatlerinde Gümüşova Selamlar Köyü'nde meydana geldi. Adnan ve Mustafa Dursun kardeşlere ait evin yanında bulunan, boş olan ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı ahır alev alev yanarken, köylüler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ahır kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.