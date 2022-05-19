Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi

19.05.2022 17:49
Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi

Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürpriziDÜZCE Düzce'nin yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi

DÜZCE Düzce'nin yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı. Lapa lapa yağan kar, vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası'nda da mayıs ayında lapa lapa kar yağdı. Kar yağışını cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Mehmet Albayrak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda lapa lapa kar yağıyor. Yer Sinekli Yaylası" diyerek, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi
Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi
Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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