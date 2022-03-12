Düzce, Sakarya ve Bartın'da 239 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Düzce, Sakarya ve Bartın'da 239 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

12.03.2022 12:12
Düzce, Sakarya ve Bartın'da 239 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Düzce, Sakarya ve Bartın'da kar nedeniyle 239 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce, Sakarya ve Bartın'da kar nedeniyle 239 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akçakoca'da 14, merkezde 6, Cumayeri'nde 7, Çilimli'de 7, Gölyaka'da 10, Gümüşova'da 6, Kaynaşlı'da 19, Yığılca'da 23 olmak üzere 92 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarını açmak için 80 karla mücadele aracı ve 172 personelle çalışma yürütülüyor.

Sakarya

Sakarya'da kar nedeniyle 43 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yüksek rakımlara sahip Geyve, Taraklı ve Pamukova'da açılan yollar, gece boyunca yoğunlaşan kar nedeniyle yeniden kapanırken Kocaali ve Akyazı ilçelerindeki çalışmalar da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 88 personel ve 52 araçla sahada küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da merkez ilçeye bağlı Hasankadı ile Ulus ilçesinin Kumluca beldesiyle yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi 61 personel, 39 kar temizleme aracıyla çalışmalarına devam ediyor.

Düzce, Sakarya ve Bartın'da 239 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Düzce, Sakarya ve Bartın'da 239 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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Düzce'de 69 köy yolu ulaşıma kapandı Düzce'de 69 köy yolu ulaşıma kapandı Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Akçakoca, Sakarya, Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce, Sakarya ve Bartın'da 239 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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