Düzce Valisi Cevdet Atay, "188 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik" - Son Dakika
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Düzce Valisi Cevdet Atay, "188 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik"

28.06.2022 02:44

Düzce Valisi Cevdet Atay, "188 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik" Düzce'de sağanak yağış sebebi ile herhangi bir olumsuzluk oluşmaması adına 188 kişi tahliye edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, "188 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik"

DÜZCE - Düzce'de sağanak yağış sebebi ile herhangi bir olumsuzluk oluşmaması adına 188 kişi tahliye edildi. Düzce Valisi Cevdet Atay da il genelindeki son durum ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki kurum amirleri kriz masasında bir araya gelerek, yağışlarla ilgili son durum hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Bir çok ilçede etkili olan sağanak yağış sebebi ile oluşan olumsuzluklarla ilgili kurum amirlerinden bilgilendirme alan Düzce Valisi Cevdet Atay, daha sonra açıklamalarda bulundu. Atay, ilimizde sağanak yağış devam ediyor. Biz de vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü güvenliği aldık. Kriz merkezinde çalışmaları kontrol ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşların temsilcileri sahada. Burada ilk başta vatandaşlarımızın can güvenliği için tahliye yaptık. Akçakoca, Yığılca, Gölyaka ve Çilimli ilçelerimizde 188 vatandaşımızın tahliyesini güvenli bir şekilde gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımıza tekrar sesleniyoruz. Risk altında olan, dere yataklarında evleri olan vatandaşlarımızın daha güvenli yerlere geçmesini istiyoruz. Bizim belirlediğimiz misafirhanelere gitmek isteyenler de 112 Acil servisi arayabilirler" dedi.

"Vatandaşlarımızın can güvenliğini her şeyden çok önemsiyoruz"

Çeşitli ihbarların geldiğini ve ekiplerin duruma müdahalede geç kalmadığını belirten Düzce Valisi Cevdet Atay, "Çeşitli yerlerden ihbarlar geliyor. Bazı derelerimizde taşmalar söz konusu. Yolların kapanması söz konusu. Yolların bazıları trafiğe kapatıldı. Heyelan olan bölgeler söz konusu ekiplerimiz zamanında olaylara müdahale etmeye çalışıyor. 195 personelimiz ile 107 iş makinemiz şu anda sahada çalışıyor. Bunun yanında hazırda beklettiğimiz makineler var. İl genelinde koordine ediyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliğini her şeyden çok önemsiyoruz. Bu gece risk altında olan yerlerde kalmasınlar. Kaymakamlarımız ilçelerde olayları takip ediyor. Yığılca ilçemizde birkaç grup köy yolumuz kapandı. Bunlar sabaha kadar arkadaşlarımızın müdahalesi ile açılacaktır" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce Valisi Cevdet Atay, '188 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Valisi Cevdet Atay, "188 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik" - Son Dakika
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