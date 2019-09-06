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Düzce valisi Dağlı Kartepe'de

1 saat önce

Kartepe Belediyesi 5'nci Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'ni Düzce Valisi Dr.Zülkif Dağlı'da ziyaret etti.

Düzce valisi Dağlı Kartepe'de, System.String[]

Kartepe Belediyesi 5'nci Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'ni Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'da ziyaret etti. Vali Dağlı'yı Kartepe Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Akyüz ve Mehmet Filiz ağırladı. Festival de kurulan 40 zanaatkarın stantlarını ziyaret eden Vali Dağlı zanaatkarlardan meslekle ilgili bilgi aldı.

KARTEPEYİ SEVİYORUZ

Düzce'den gelen zanaatkarlarına stantlarına misafir olan Düzce Valisi Dr.Zülkif Dağlı, sergilenen ürünler hakkında bilgi alırken, Kartepe'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Bütün zanaatkarlarla kısa sohbetler eden Vali Dağlı, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen bu festivalin gelecek olan nesillere ışık tutacağını dile getirdi.

BAŞKAN YARDIMCILARI BİLGİ VERDİ

Doğaçlama, plansız gerçekleşen ziyarette başka bir programda olan Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman'nın selam ve saygılarını ileten Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Orhan Akyüz ve Mehmet Filiz tarafında festivalin tarihi ve amaçları hakkında Vali Dağlı'ya bilgi verilirken, geleceğin şekillenmesinde kültürümüzün ne kadar önemli olduğuna dikkati çektiler. Kartepe Belediyesi olarak değerlerimize en iyi şekilde sahip çıkmaya devam edileceğini belirtiler.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:28 Kaynak: Bültenler
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