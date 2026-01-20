Düzce Valisi Mehmet Makas'tan İlk Ziyaret: Şehit Polis Ailesi - Son Dakika
Düzce Valisi Mehmet Makas'tan İlk Ziyaret: Şehit Polis Ailesi

20.01.2026 09:44
Düzce'nin yeni Valisi Mehmet Makas, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Yalova'da DEAŞ terör örgütü ile çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün ailesine yaptı. Eşi Elif Makas ile birlikte şehit babası Aydın Külünk ve annesi Kevser Külünk'ü evlerinde ziyaret eden Vali Makas, ailenin acısını paylaşarak dualar etti.

Düzce (İHA) – Düzce'de görevine başlayan Vali Mehmet Makas, ilk ziyaretini Yalova'da, DEAŞ terör örgütü ile yaşana çalışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün ailesine gerçekleştirdi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, haftanın ilk gününde görevine başladı. Gün boyu ziyaretleri kabul eden Vali Makas da eşi Elif Makas ile birlikte ilk ziyaretini 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova'da DEAŞ terör örgütü ile yaşanan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün ailesine gerçekleştirdi. Akçakoca İlçesi Yalı Mahallesindeki evlerinde şehit babası Aydın Külünk ve anne Kevser Külünk'ü ziyaret eden heyet dualar okudular. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yalova, Aydın, Terör, Polis, Düzce, Yerel, Son Dakika

