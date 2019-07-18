Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle...
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Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'ya bağlı Dilaver köyünde kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:10 Kaynak: AA
Valisi Zülkif Dağlı
, Akçakoca
'ya bağlı Dilaver köyünde kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
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