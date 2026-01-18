Düzce ve Bolu\'da Kar Yağışı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini artırdı.

Kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla bölgede ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Kar yağışının görüldüğü otoyolun Düzce sınırlarında kalan Kaynaşlı, Beyköy, Düzce gişeleri, Sinirci, Büyük Melen ve Gölyaka mevkilerinde ulaşım, her iki yönde normal seyrinde devam ediyor.

Yer yer sisin de görüldüğü güzergahta sürücüler dikkatli ve yavaş ilerliyor.