Düzce ve Bolu, şehirleşmede 12 Kasım depreminin izlerini sildi

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesi merkezli 12 Kasım 1999'da meydana gelen binlerce ev ve iş yerinin yıkıldığı depremin üzerinden geçen 20 yılda Düzce ve Bolu'da şehirleşme açısından depremin izleri silindi.

Düzce ve Bolu 12 Kasım 1999'da saat 18.57'de 30 saniye süre süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Geçen 20 yılda her iki kentte de depremin ardından yaşanan gelişim ve değişim gözle görülür seviyelere ulaştı, yıkımın izleri silindi. Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depremiyle sarsılan, ardından 3 aydan az süre sonra 12 Kasım 1999 depremiyle de tam anlamıyla yıkımı yaşayan Düzce ve Bolu uygulanan teşvik yasasıyla ekonomisini düzeltirken, binalara getirilen kat sınırı ve yapım sonrası denetlemeyle güvenli yapılar inşaa etmeyi başardı. Alt yapı konusunda da gelişim gösteren her 2 ilde de 20 yıl boyunca çeşitli faaliyetlerle deprem bilinci vatandaşa aktarıldı. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında her 2 şehirde de deprem görmüş evlerin sayısı azalmış oldu.

DEPREME DAYANIKLI KALICI KONUTLAR İNŞA EDİLDİ

Depremde en ağır yıkımı yaşayan Düzce'de 710 kişi öldü, 2 bin 679 kişi yaralandı. 23 bin konut yıkılırken, 16 bin 474 konut orta, 22 bin 503 konut ise az hasar gördü. Kentte 3 bin 837 iş yeri yıkılırken, 2 bin 573 iş yeri orta hasar, 1606 iş yeri ise az hasar aldı. Depremden Düzce'ye göre daha az etkilenen Bolu'da ise 48 kişi ölürken, 354 kişi de yaralandı. 2 bin 532 konut yıkılırken, 5 bin 736 konut orta hasar, 14 bin 13 konut ise az hasar gördü. Kentte 218 iş yeri yıkıldı, 828 iş yeri ise az hasar aldı. Depremin ardından dönemin Bayındırlık Bakanlığı tarafından Düzce ve Bolu'da depremde evleri yıkılanlar için Kalıcı Konutlar ismi verilen konutlar inşa edildi. Orta ve az hasar gören yapılar her 2 ilde de gerekli güçlendirme çalışmalarının ardından kullanılmaya devam ediyor.

YATAY MİMARİYİ YAYGINLAŞTIRMALIYIZ

Düzce Valisi Zülkif Dağlı deprem konusunda birçok bilgilendirme çalışması yaptıklarının altını çizerek, "Deprem öldürmez, ihmal öldürür. Bu manada tedbirimizi almak durumundayız. Bu manada neler yapılıyor diye düşündüğümüzde; kentsel dönüşüm adını verdiğimiz deprem riski olan binaların tamamen yıkılıp, yerlerine sağlam binaların yapılması en önemli meselemiz. Ayrıca deprem konusunda bir de konsept değişikliği oldu. Biz kriz yönetiminde ülke olarak çok iyi bir aşamadayız. İl olarak da aynı şekilde. Ancak risk yönetimi dediğimiz afetleri önceden tahmin edip, bunları önlemeye dönük çalışmalara yoğunluk vermek durumundayız. Afet öncesi 1 liralık yapılan yatırım afet sonrası 7 liralık zararı önlemekte. Bununla ilgili ülkemizde 2014 yılında acil durum planına geçildi. Kamu, özel sektör ve vatandaşlarımızdan oluşan müdahale ekipleri oluşturulmak üzere çalışmalar yeni bir boyut kazanmış oldu. Afetin olduğu andan itibaren tüm birimlerin çalışmalarını yapmaları önemli. İlimiz depreme alışan ve deprem kültürü olan bir il. Burada eğitim diyoruz, tedbir diyoruz. Eğitim deyince 3 yılda 65 bin öğrencimizi eğittik. Depreme duyarlılık konusunda eğitim verdik. Öğretmenlerimize de bu eğitimi verdik. Ayrıca 2019 yılında da afetlerle ilgili bir yoğun çalışma var. Her ay bir konsept belirlenerek bu çalışmalar yapılıyor. Evimizde her kişiye göre afet acil durum çantası bulundurmak gerekiyor. Bunun çalışmasını yapmıştık. Toplanma alanları konusunda çalışma yaptık. Depreme her zaman maruz kalabilecek olan Düzce açısından kesinlikle yatay mimariyi yaygınlaştırmalıyız. Yine yapılarımızın tamamını kesinlikle zemin üzerine 2 katı geçmeyecek şekilde imar etmek zorundayız. Buna uymayan inşaatlara yapı izni verilmemeli" diye konuştu.