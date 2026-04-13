DÜZCE\'de Karga Hakan Çiçekoğlu\'nun Omzuna Kondu

DÜZCE'de, Hakan Çicekoğlu'nun (43) okşayıp sevdiği karga kendisini takip ederek omzuna kondu. Çiçekoğlu, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Kentte çiçekçilik yapan Hakan Çiçekoğlu, merkeze bağlı Gölormanı bölgesinde bir okulun önünde dururken aracına konan kargayı fark etti ve okşayarak sevdi. Bir süre sonra aracına binip hareket eden Çiçekoğlu, karganın da otomobilin ön kaputunda kendisiyle geldiğini görünce durdu. Araç durduğunda karga içeri girerek Çiçekoğlu'nun omzuna kondu. Karga bir süre Çiçekoğlu'nun omzunda kaldıktan sonra uçarak uzaklaştı. Çiçekoğlu o anları cep telefonu kamerası kaydetti.
