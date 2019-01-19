Son Dakika Haberleri: Düzceli Çocuklara Karne Hediyesi Sepaş Enerji'den

Düzceli Çocuklara Karne Hediyesi Sepaş Enerji'den

12 dakika önce

Sepaş Enerji Düzce'deki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutladı.

Düzceli Çocuklara Karne Hediyesi Sepaş Enerji'den, System.String[]
Sepaş Enerji Düzce'deki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutladı.

Bu yıl 3.sü gerçekleşen Sepaş Enerji Karne Hediyesi kapsamında sömestir tatiline çıkan Düzceli çocuklara sinema bileti hediye itti. Düzceli çocuklar, biletlerini Krempark AVM'de kurulan Sepaş Enerji standından alabiliyor.

Öğrenciler, sinema biletlerini 10 Şubat 2019 tarihine kadar Moonlight Cinema Club'ta gösterilen herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek. Sinema bileti alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

Sepaş Enerji ayrıca düzenlediği sosyal medya kampanyası kapsamında da Instagram üzerinden en sevdiği filmi paylaşan ve Sepaş Enerji Instagram hesabını etiketleyen 20 kişiye sinema bileti hediye etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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