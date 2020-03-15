Düzcespor: 0-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Düzcespor: 0-0 - Son Dakika Spor

Düzcespor: 0-0

6 saat önce

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Yakup Bakır, Mesut Hakalmaz, Mehmet ŞenkayaSERİK BELEDİYESPOR: Orkun, Taner, Alican (Dk.83 Fatih Aktay), Sinan, Cenk, Doğancan, Burçin, Fatih Özçelik (Dk.83 Ahmet), Erdi, Atakan (Dk.43 Güven), AbdulsametDÜZCESPOR: Furkan, Doğanca, Ebu Sıddık, Metin (Dk.

Düzcespor: 0-0, System.String[]

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Yakup Bakır, Mesut Hakalmaz, Mehmet Şenkaya

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun, Taner, Alican (Dk.83 Fatih Aktay), Sinan, Cenk, Doğancan, Burçin, Fatih Özçelik (Dk.83 Ahmet), Erdi, Atakan (Dk.43 Güven), Abdulsamet

DÜZCESPOR: Furkan, Doğanca, Ebu Sıddık, Metin (Dk.88 Çağrı), Yusuf, Bulut (Dk.81 Barış), Hazar, Ömer Faruk (Dk.68 Emrah), Enver, Onur, Nevzat

SARI KARTLAR: Doğancan (Serik Belediyespor) - Yusuf, Bulut, Enver, Nevzat (Düzcespor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan Serik Belediyespor - Düzcespor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadeleyi AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da izledi.

Maça Serik Belediyespor'un vuruşu ile başlandı. Her iki takımın karşılıklı ataklarından gol bulamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Serik Belediyespor baskılı oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

Serik Belediyespor bu sonuçla puanını 55'e çıkartırken, maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor çarşamba günü ertelenen Yomraspor ile karşılaşacak.


Fatih Özçelik, Fatih Aktay, Doğanca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Gremiolu futbolcular, koronavirüs salgınına rağmen ertelenmeyen maça maskeyle çıktı Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın

Son Dakika Haberleri
00:16 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -1-
00:11 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -2-
00:05 Ersin Düzen: "Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?"
23:58 Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına koronavirüs nedeniyle ara verildi
23:35 Bahçeşehir Koleji: 105-111 OGM Ormanspor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:19:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzcespor: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]