Düzcespor: 0-0

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Yakup Bakır, Mesut Hakalmaz, Mehmet Şenkaya

DÜZCESPOR: Furkan, Doğanca, Ebu Sıddık, Metin (Dk.88 Çağrı), Yusuf, Bulut (Dk.81 Barış), Hazar, Ömer Faruk (Dk.68 Emrah ), Enver, Onur, Nevzat

SARI KARTLAR: Doğancan (Serik Belediyespor) - Yusuf, Bulut, Enver, Nevzat (Düzcespor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan Serik Belediyespor - Düzcespor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maça Serik Belediyespor'un vuruşu ile başlandı. Her iki takımın karşılıklı ataklarından gol bulamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Serik Belediyespor baskılı oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

Serik Belediyespor bu sonuçla puanını 55'e çıkartırken, maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor çarşamba günü ertelenen Yomraspor ile karşılaşacak.