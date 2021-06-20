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DÜZELTME/ İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler; alkol, tütün ve esrar - Son Dakika

DÜZELTME/ İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler; alkol, tütün ve esrar

20.06.2021 10:35
DÜZELTME/ İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler; alkol, tütün ve esrar, System.String[]

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;'İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler; alkol, tütün ve esrar' başlıklı haberimizi düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz.

Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;

'İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler; alkol, tütün ve esrar' başlıklı haberimizi düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz.

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'Atık Su Analizi, tek başına uyuşturucu sorunu hakkında belirleyici değildir'

ANKARA, - NARKOTİK Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, "Atık Su Analizi, tek başına uyuşturucu sorunu hakkında belirleyici değildir. Bir şehirdeki kullanım yaygınlığı, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı veya profili hakkındaki sorulara cevap veremez" denildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avrupa'da 2011 yılında başlanan Atık Su Analizi Projesine, Türkiye'de 2019 yılında İçişleri Bakanlığı öncülüğünde başlandığı anımsatıldı. Atık su analizinin tek başına uyuşturucu sorunu hakkında belirleyici olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir şehirdeki kullanım yaygınlığı, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı veya profili hakkındaki sorulara cevap veremez. 2019 Atık Su Analizi sonuçları kapsamında, 2021 yılı Mart ayında bilimsel bir makale yayımlanmıştır. Bahse konu makalede yer alan bir tablodaki İspanya/Barcelona kentine ait esrar atık su analizi verisi 2011, ABD/Newyork Albany şehrine ait eroin atık su analizi verisi ise 2013 yılına aittir. Tablodaki İstanbul ve Adana'ya ait atık su analizi verisi ise 2019 yılı rakamlardır. Farklı yıllara ait istatistiklerin birbiriyle karşılaştırılamayacağı bilinen bir gerçektir. Ülkemizde uyuşturucu mücadelesinde tamamıyla bilimsel bir yaklaşım benimsemiştir. Uyuşturucu risk değerlendirmesi, 38 ayrı kriter kullanılarak ve bu kriterler kıyaslanarak yapılmaktadır."


DÜZELTME/ İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler; alkol, tütün ve esrar

İstanbul, Tütün, Alkol, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZELTME/ İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler; alkol, tütün ve esrar - Son Dakika


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