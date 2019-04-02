Son Dakika Haberleri: Düzeltme) Uzundere'de Cumhur İttifakı Adayı Yüzde 80'le Seçildi

Düzeltme) Uzundere'de Cumhur İttifakı Adayı Yüzde 80'le Seçildi

2 saat önce

Erzurum'un sakin kent unvanına sahip olan Uzundere ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Hilmi Aktoprak yüzde 80.46 oyla seçildi.

Düzeltme) Uzundere'de Cumhur İttifakı Adayı Yüzde 80'le Seçildi, System.String[]
Erzurum'un sakin kent unvanına sahip olan Uzundere ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Hilmi Aktoprak yüzde 80.46 oyla seçildi.

Cumhur İttifakı adayı olarak seçime giren MHP'li Hilmi Aktoprak yüzde 80.46 oy alırken İYİ Parti Adayı Burhan Polat ise yüzde 12.05 oy alabildi.

Uzundere Belediye Başkanı olan Hilmi Aktoprak yaptığı açıklamada, "Halkımızın bize göstermiş oldukları ilgi ile yüzde 80.46 aldık. Halkımızın güvenine ve desteğine layık olacağız. Bize oy veren veya oy vermeyen tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız, ben tüm halkımızın belediye başkan olacağım. 2019 yerel seçimlerinde cumhur ittifakı adayı olarak seçimlere girdik gece gündüz demeden bıkmadan usanmadan yorgunluk nedir bilmeden köy köy ev ev dolaşarak tüm ilce halkımızın oyuna talip olduk." dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:44 Kaynak: İHA

Erzurum, Hilmi Aktoprak, Uzundere, Güncel
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