DüzeltmeHaberimizin Başlığını, "Mehmetçik Çetin Kış Şartlarında Görevinin Başında" Olarak...

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Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada

Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı