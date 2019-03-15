Son Dakika Haberleri: Düzensiz Göçmenler Tır Dorsesinde Yakalandı

Düzensiz Göçmenler Tır Dorsesinde Yakalandı

1 saat önce

Yurt dışına kaçak yollardan çıkmak isteyen 10 Filistin uyruklu düzensiz göçmen Malkara'da tır dorsesinde yakalandı.

Düzensiz Göçmenler Tır Dorsesinde Yakalandı, System.String[]
Yurt dışına kaçak yollardan çıkmak isteyen 10 Filistin uyruklu düzensiz göçmen Malkara'da tır dorsesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan aldığı yükü Yunanistan üzerinden Avusturya'ya götürmek isteyen 35 DK 418 plakalı tır sürücüsü A.M. (60) Malkara ilçesi çıkışında mola verdi.

Mola sonrası tırı kontrol eden ve dorsedeki gümrük mührünün açıldığını gören sürücü, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

Polis eşliğinde açılan dorsede Filistinli 10 düzensiz göçmen olduğu görüldü. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Avusturya, Filistin, Malkara, Güncel
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