Düziçi'ne giriş-çıkışlar tek yoldan yapılacak - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine giriş-çıkışların bundan sonra tek bir noktadan yapılacağı bildirildi.



Kaymakam Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını daha iyi korumak adına, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, alınan kararların etkinliğinin artırılarak, virüsün yayılmasını engellemek, toplumun sağlığı ve kamu düzenini korumak için ek tedbirler alındığını belirtti. Almalı, "Yeni tedbirlerle Düziçi-Osmaniye yolu Ellek Beldesi Şekerdere köyü çıkışı, Düziçi -Osmaniye yolu Karagedik köyü çıkışı, Düziçi- Kadirli yolu Arslantaş barajı köprüsü, Düziçi- Andırın yolu köprüsü ile Düziçi- Bahçe yolu Söğütlügöl köyü-Mercanlar köyü yol ayrımı geçici süreliğine ulaşıma kapatılmıştır. Alınan bu kararlar ile Düziçi ilçesine giriş ve çıkışlar sadece Düziçi - Osmaniye D-400 yolu üzerinden sağlanacaktır" dedi. - OSMANİYE