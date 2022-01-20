DÜZİÇİ VE SUMBAS'TA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YİYECEK BIRAKILDI - Son Dakika

OSMANİYE'nin Düziçi ve Sumbas ilçelerinde, etkili olan kar yağışının ardından beslenmekte zorlanan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde etkisini iyice arttıran kar yağışları sonrası, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği personeli tarafından Sumbas ilçesinde Savrun Çayı Devlet Avlağında yaban hayvanları için toplam 350 kilo saman balyası, mısır ve buğday ile yemleme çalışması yapıldı.

Diğer yandan, Osmaniye Şube Müdürlüğü ve Bahçe DKMP Şefliği personeli tarafından ise Düziçi ilçesi, Düldül Dağı Devlet Avlağı sınırları içerisinde ki Çağşak ve Beşik Mevkilerinde yemleme çalışmaları yapıldı. Arazi araçları ile belirli noktalara getirilen 350 kilo pazar artığı, 120 kilo balya saman, 40 kilo buğday olmak üzere toplam 510 kilo yiyecek doğaya bırakıldı.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme programlarına devam edileceğini bildirdi.