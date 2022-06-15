E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı - Son Dakika
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E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı

15.06.2022 09:17

5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı5 karayolu Beylikdüzü istikametinde yola çıkan inekler trafiğin aksamına sebep olurken şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar yaşanan anları cep telefonu ile görüntüledi.

E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı

İSTANBUL Büyükçekmece E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde yola çıkan inekler trafiğin aksamına sebep olurken şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar yaşanan anları cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, önceki gün E-5 Büyükçekmece TÜYAP mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Yan yolda otlatıldığı söylenen inekler bariyerleri aşarak trafiğe çıktı. Yan yol boyunca emniyet şeridinden seyreden inekler ara ara da yola çıktı. Kaza yapmamaya çalışan araç sürücüleri de yavaşlayınca trafikte aksamalar meydana geldi. Yaşanan anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla olanları kaydetti.

E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı
E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı
E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı
E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı
E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı
E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği birbirine kattı - Son Dakika
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