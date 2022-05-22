E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı - Son Dakika
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E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı

22.05.2022 11:44

5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı Hamile kadının içinde olduğu araç takla attı Bahçelievler E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, iki araca çarptı.

E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı

Hamile kadının içinde olduğu araç takla attı

İSTANBUL - Bahçelievler E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, iki araca çarptı. Hamile kadının içinde olduğu aracın takla attığı kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Yenibosna Mahallesi E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği Megan marka 34 VT 5657 plakalı otomobil, KİA marka 59 PL 397 plakalı araca yandan çarptıktan sonra şeritten çıktı. Araç, daha sonra içinde hamile bir kadının da olduğu 28 ABR 282 plakalı araca çarptı. Hamile kadının içinde bulunduğu otomobil takla atarken, 34 VT 5657 plakalı otomobil ise metrelerce sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde 33 haftalık hamile kadının da olduğu ters dönen araçtaki 3 yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, yol trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan aracın sahibi Ozan Çelik, "Sol şeritten geliyordum. 80-90 arası hızı olması lazım. KİA benim aracım. Megan araç sağdan ilk bana çarptı. Sonra diğer araca takla attırdı. Ben E-5'te sol şeritteydim. Bir anda sağdan araba çarptı. Farkında değildim, arabayı toparlamaya çalıştım. Diğer aracı göremedim bana çarpınca, ben bariyere uçmamak için aracı toparlıyordum. Sol tekerleğim parladı. Arabadan indiğimde diğer aracın da takla attığını gördüm. Buradan diğer yola aracı nasıl uçurdu hiçbir fikrim yok" dedi.

Kazaya tanık olan Bülent Karadağ, "Biz aracımızla seyir halindeyken diğer araç makas atarken önce arabaya vurdu, sağdakine vurdu. Bana vuracakken fren yaptım. Çarptığı araç takla attı. Daha sonra Megan araç sonra birkaç arabaya çarparak durdu. Takla atan araçta şoför dahil üç yaralı, diğer araçtaki sürücü de yaralı, ilerde oturuyor. Üç arabaya birden makas atarak gitti" şeklinde konuştu.

Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili incelemeler sürerken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı
E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı
E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı
E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı
E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı
E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı
E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı
E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı
E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı
E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı

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BAHÇELİEVLER'DE FECİ KAZA KAMERADA BAHÇELİEVLER'DE FECİ KAZA KAMERADA Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı feci kaza kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: E-5 karayolunda feci kaza kamerada: 1'i hamile 3 yaralı - Son Dakika
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