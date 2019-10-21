Son Dakika Haberleri: "E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf
Son Dakika Güncel 'E-Belediye' ile yılda 3 milyar TL tasarruf

"E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf

44 dakika önce

İçişleri Bakanlığı "E-Belediye Bilgi Sistemi" sayesinde ülke genelinde yılda minimum 3 milyar TL tasarruf hedeflendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı "E-Belediye Bilgi Sistemi" sayesinde ülke genelinde yılda minimum 3 milyar TL tasarruf hedeflendiği bildirildi.


"E-Belediye Bilgi Sistemi" tanıtım toplantısı Samsun'da Canik Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığı Daire Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy, daire başkanları ve ilgili ilçe belediye personelinin katıldığı toplantı Canik Kültür Merkezinde başladı.


Üç gün sürecek olan "E-Belediye Bilgi Sistemi" toplantısının açılışında konuşan Başkan Mustafa Demir, sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir geçişin söz konusu olduğuna işaret ederek, iletişim teknolojilerinin her alanı olduğu gibi kamu yönetimini de etkilediğini kaydetti.


3 milyar TL tasarruf


İçişleri Bakanlığı yetkilileri sistem hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu bilgiler verildi:


"Vatandaşlar ulaşmak istedikleri bilgiye ve resmi evraklara daha az bürokratik işlemle daha hızlı bir şekilde erişebilmekte, böylece bir yandan devlet saydamlaşmakta, öte yandan vatandaşlar da devletin karar mekanizmalarında daha aktif olarak yer alabilmektedirler. Bilgi ve iletişim teknolojileri belediyeler bakımından, kentler açısından üç önemli işlevi yerine getirme yeteneğine, potansiyeline sahiptirler. Bu işlevlerden ilki, toplu taşıma, ulaşım, su ve kanalizasyon gibi temel kentsel sistemlerin yönetiminde, veri toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve yönetsel kararların alınması süreçlerinde destek olmalarıdır. İkincisi, bu teknolojilerin yerel yönetimler ve kent bürokrasisi ile merkezi yönetim, vatandaşlar ve ticari kuruluşlar arasındaki iletişim sorununu ortadan kaldırabilecek potansiyel taşımalarıdır. Üçüncüsü ise, gelişmiş birer telekomünikasyon altyapısına sahip kentlerin ekonomik yatırımlar için birer çekim merkezi olmalarını sağlayacaktır. Sistem sayesinde ülke genelinde yılda minimum 3 milyar TL tasarruf hedeflenirken, iş gücü kaynak ve zaman tasarrufu sayesinde belediyeler ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu sisteme geçiş 2020 yılında bütün belediyeleri kapsayacak şekilde hedeflenmekte olup belediyelerdeki önemli veri akışı sorununu da ortadan kaldırmış olacak."


Canik sisteme hazır


Canik Belediyesinde E-Belediye Bilgi Sistemi'ne geçiş için hazırlıklar tamamlandı. Canik Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından E- Belediye Sistemi'ne geçiş için son aşama olan eğitim seminerleri başlatılarak daha kolay ve ulaşılabilir belediyecilik anlamında önemli mesafe alınmış olunacak. - SAMSUN

İçişleri Bakanlığı, Samsun, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir eski belediye başkanı ile üç HDP'li başkan gözaltına alındı
Bakanlığın kara listesinde bulunan ve ölüm saçan ürünler, tekel ve bakkallarda rahatça satılıyor Bankalar, kredi başvurularında "Teklif Hazırlama Ücreti" altında kesinti yapmaya başladı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'dan Manchester United'ı satın almak için 3,5 milyar euroluk teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:20:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]