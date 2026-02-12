E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak - Son Dakika
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet\'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
12.02.2026 08:23
Gayrimenkul sektöründe sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne geçiliyor. 15 Şubat'tan itibaren başlayacak düzenleme ile artık konut sahipleri ilan vermeden önce e-Devlet'ten doğrulama yapmak zorunda olacak. Sektör temsilcileri yeni sistemin uygulanmasıyla yaklaşık 200 bin ilanın kaldırılacağını öngörüyor.

Gayrimenkul sektöründe sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla kiralık konutlarda uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) kapsamı genişletiliyor. 3 gün sonra (15 Şubat itibarıyla) sistem, satılık konut ve arsa ilanları için de zorunlu olacak.

15 ŞUBAT'TAN YURT GENELİNDE UYGULANACAK

Geçtiğimiz yıl kiralık taşınmaz ilanları için devreye giren EİDS, kayıt dışı ticaretin önlenmesi ve ilan güvenliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte uygulama, satılık konut ve arsa ilanlarını da kapsayacak.

Satılık konut ve arsa ilanlarına yönelik sistem, 1 Şubat'ta üç pilot ilde test edildi. 15 Şubat itibarıyla ise Türkiye genelinde tüm satılık gayrimenkul ilanlarında zorunlu olarak uygulanacak. Bu tarihten sonra mal sahipleri ve yetkilendirilmiş kişiler, ilan verebilmek için sistemi kullanmak durumunda olacak.

200 BİN İLAN KALDIRILACAK

Sektör temsilcileri, uygulamanın ilan sayılarında azalmaya yol açabileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre, halihazırda yaklaşık 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı bulunurken, sistemin devreye girmesiyle birlikte özellikle mükerrer ve yetkisiz ilanların ayıklanması sonucu ilan sayısında yüzde 20'ye varan bir düşüş yaşanabilir.

Uzmanlar, bu gerilemenin piyasada daralma anlamına gelmediğini, aksine gerçek ve doğrulanmış ilanların öne çıkmasını sağlayacağını vurguluyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİ VERİLECEK

Yeni uygulama kapsamında ilan vermek isteyen mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine giriş yapacak. "Yetki İşlemleri" bölümünden kendilerine, bir yakınına ya da emlak danışmanına satış yetkisi tanımlayabilecek.

Yetki işlemi tamamlandıktan sonra internet portalları üzerinden ilan oluşturulabilecek. Verilen yetki belgesi en fazla üç ay süreyle geçerli olacak.

