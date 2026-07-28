e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor - Son Dakika
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e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor

e-Devlet\'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor
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e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetlere ilişkin veriler dikkat çekti. Yılın ilk 6 ayında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi hizmeti 288 milyon 340 bin 199 kez görüntülenerek zirvede yer aldı. Aynı dönemde SGK hizmetlerine toplam 758 milyonun üzerinde erişim gerçekleşirken, emeklilik sorgulama ve emekli aylığı bilgisi de en çok kullanılan hizmetler arasında yer aldı.

e-Devlet Kapısı'nda vatandaşların en çok kullandığı hizmetler belli oldu. Açıklanan verilere göre, yılın ilk 6 ayında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ İşyeri Ünvan Listesi hizmeti 288 milyon 340 bin 199 kez görüntülenerek en çok kullanılan uygulama oldu. Aynı dönemde SGK hizmetlerine toplam 758 milyon 197 bin 688 erişim gerçekleşti.

ZİRVEDE SGK HİZMET DÖKÜMÜ VAR

Çalışanlar ve emeklilik sürecini takip eden vatandaşların sıkça kullandığı SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ekranı, e-Devlet'te en fazla ilgi gören hizmet olarak öne çıktı. Hizmet sayesinde sigorta başlangıcı, prim gün sayısı ve çalışma geçmişi gibi bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.

EMEKLİLİK SORGULAMASI DA İLK SIRALARDA

En çok kullanılan hizmetler arasında "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" uygulaması 108 milyon 942 bin 202 görüntülemeyle ikinci sırada yer aldı.

Listenin devamında ise şu hizmetler bulunuyor:

- 4A Emekli Aylık Bilgisi: 33 milyon 913 bin 312

- 4A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri: 27 milyon 574 bin 316

- Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama: 19 milyon 927 bin 205

DİJİTAL KAMU HİZMETLERİNE YOĞUN İLGİ

Veriler, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimde e-Devlet'i yoğun şekilde kullandığını ortaya koyarken, özellikle SGK işlemleri dijital platformda en çok tercih edilen hizmetler arasında yer almaya devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, E-Devlet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika E-Devlet e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor - Son Dakika
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