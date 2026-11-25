Uzun süredir kullanılmayan cep telefonlarının IMEI kayıtlarına ilişkin düzenleme, birden fazla telefonu bulunan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Kesintisiz bir yıl boyunca mobil şebekeden hizmet almayan cihazların IMEI numaraları pasif hale getirilebiliyor.

BİR YIL KULLANILMAYAN TELEFONLAR DİKKAT

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan düzenleme kapsamında, bir yıl boyunca mobil şebekeye bağlanmayan cep telefonlarının elektronik kimlik bilgileri kayıt dışına çıkarılabiliyor. Özellikle evinde yedek telefon bulunduran vatandaşların cihazlarının durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.

TELEFONU AÇMAK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Uzun süredir kullanılmayan telefonların yalnızca şarj edilmesi, açılması veya Wi-Fi üzerinden internete bağlanması IMEI kaydının korunması için yeterli olmuyor. Cihaza aktif bir SIM kart takılması veya e-SIM tanımlanması ve mobil operatör şebekesine bağlanılması gerekiyor. Telefonla arama yapmak, SMS göndermek veya mobil interneti kullanmak da cihazın şebekeden hizmet almasını sağlıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Vatandaşlar, telefonlarının arama ekranına *#06# yazarak IMEI numaralarını öğrenebiliyor. Ardından e-Devlet üzerinden BTK'nın "IMEI Sorgulama" hizmetine girerek cihazlarının kayıt durumunu kontrol edebiliyor.

KAPANAN TELEFONLAR YENİDEN AÇILABİLİYOR

IMEI kaydı kapatılan cihazlar için e-Devlet üzerinden yeniden kayıt başvurusu yapılabiliyor. BTK tarafından gerçekleştirilen kontrollerin olumlu sonuçlanması halinde telefonlar yeniden mobil haberleşmeye açılabiliyor.

İKİNCİ EL TELEFON SAHİPLERİ DİKKAT

Özellikle ikinci el satın alınan telefonlarda son kullanıcı bilgilerinin BTK kayıtlarıyla uyuşmaması, yeniden kayıt sürecini zorlaştırabiliyor. Bu durumda cihazın ithalatçısı veya üreticisi aracılığıyla işlem yapılması gerekebiliyor.

HER TELEFON İÇİN SON TARİH FARKLI

Düzenleme kapsamında bütün telefonların 31 Aralık'ta toplu olarak iletişime kapatılması söz konusu değil. Bir yıllık süre, her cihazın mobil şebekeden son hizmet aldığı tarihten itibaren hesaplanıyor.