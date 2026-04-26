E-ihracatın yeni rotası ABD: Şirket kurulumuna talep artıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’de şirket kurma trendi artarken, uzmanlar sürdürülebilir gelir için vergi ve ödeme altyapısının doğru kurgulanmasının kritik olduğuna dikkat çekiyor. Theitin ve MyUsaLLC kurucusu Uğur Yürük, sürdürülebilir gelir için şirket kurmanın tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.

Türkiye’de e-ihracat yapmak isteyen girişimciler rotasını giderek daha fazla ABD’ye çeviriyor. Dijitalleşme ve uzaktan şirket kurulum süreçlerinin kolaylaşmasıyla birlikte, ABD’de şirketleşmeye olan talep son dönemde hızla artarken, uzmanlar bu sürecin yalnızca ilk adımdan ibaret olduğuna dikkat çekiyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Theitin ve MyUsaLLC kurucusu Uğur Yürük, sürdürülebilir gelir için şirket kurmanın tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.

ŞİRKET KURMAK İLK ADIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ASIL MESELE 

ABD’de şirket kurulumunun artık tamamen online yürütülebildiğini belirten Yürük, özellikle e-ihracat yapan girişimciler için bu sürecin cazip hale geldiğini ifade ediyor. Ancak birçok girişimcinin şirket kurulumunun ardından ödeme alma ve vergi süreçlerinde zorlandığını dile getiren Yürük, “En sık karşılaşılan hata, şirket kurulduktan sonraki finansal altyapının planlanmaması” diyor.

ITIN VE ÖDEME SİSTEMLERİ KRİTİK ROL OYNUYOR

ABD’de gelir elde edebilmek için vergi numarası ve ödeme sistemlerinin kritik öneme sahip olduğunu belirten Yürük, bu alandaki eksikliklerin girişimcilerin büyümesini yavaşlattığını söylüyor. Bugüne kadar farklı ülkelerden girişimcilere yönelik yüzlerce vergi numarası başvuru sürecinin yönetildiğini ifade eden Yürük, özellikle ABD dışı yerleşik kişiler için bu sürecin doğru kurgulanmasının önemine dikkat çekiyor.

GLOBAL GİRİŞİMCİLER ABD PAZARINA YÖNELİYOR

Sadece Türkiye’den değil, 100’den fazla ülkeden girişimcinin ABD üzerinden gelir elde etmeye yöneldiğini belirten Yürük, bu trendin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini ifade ediyor. Uluslararası projelerde yer almış ve birden fazla dilde iş geliştirme deneyimi bulunan Yürük’e göre, küresel pazarda kalıcı olmak için doğru yapılandırılmış bir finansal sistem şart.

Basın Bültenleri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 13:41:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.