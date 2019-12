E=MC2 'ye Büyük Ödül - Son Dakika

Sektörün en prestijli yarışması Sign of the City Awards ödülleri sahiplerini buldu. Temel Bilimler Üniversitesi'nin E=MC2 (Enerji=Kütle x Işık hızının karesi) formülünden esinlenerek hazırlanın mimari projesi ile birincilik ödülüne layık görülürken, ödülü alan Tuzla Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Temel Bilimler Vakfı Mütevelli heyeti başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bu proje öncelikle bir sosyal sorumluluk projesidir" dedi.



Sektörün bütün paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması Sign of the City Awards jürisi iki gün süren toplantılarla başvuruları değerlendirdi. Şehrin imzası seçilen projeler, RE360 Gayrimenkul Buluşması kapanışında bu akşamki ödül töreninde açıklandı.GAYRİMENKUL ve inşaat sektörüne farklı değerler katarak altıncı yılında yoluna devam eden Sign of the City Awards (SotCA), 100'ün üzerinde başvuru alarak 2019 yılında da büyük ilgi gördü.



Sektörün önde gelen marka, kurum, STK üyeleri ve akademisyenlerden oluşan yarışma jürisi İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde 27-28 Kasım tarihlerinde bir araya gelerek başvuruları değerlendirdi. Birbirinden seçkin projelerin katıldığı bu önemli yarışmaya kurucu başkanlığını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın yaptığı Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı kurulmasında son aşamalara gelinen Temel Bilimler Üniversitesi E=MC2 formülünden esinlenerek hazırlanan mimari projesi ile katıldı. 100'den fazla projenin katıldığı ve marka haline gelmiş bu yarışmada finale çıkan Temel Bilimler Üniversitesi mimari projesi ile Türkiye Temel Bilimler Vakfı şimdiden kendisinden bahsettirmeye başladı.Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, temel bilimler alanında bilim insanı yetiştirmek amacıyla çalışmalarına yön verirken, seçkin akademisyenler, sanayi ve teknoloji dünyasının önemli isimleri ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşan mütevelli heyetiyle Temel Bilimler Üniversitesi kurma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı aylardır süren titiz çalışmalar ve uzun süreçler sonunda sektörün en prestijli yarışması olan Sign of the Ctiy Awards'ta birincilik ödülüne layık görüldü. Marka haline gelmiş ve geleceğin modern şehirlerinin en gözde projelerinin yarıştığı bu mega organizasyonda birincilik elde eden Temel Bilimler Üniversitesi, bilim dünyasında geleceğe dönük yatırımlardaki ciddiyetini farklı bir boyuta daha taşımış oldu. Bilim insanları yetiştirerek ülkemizin geleceğin güçlü ülkelerinden biri olması amacına adanmış Türkiye Temel Bilimler Vakfı, kazandığı bu prestijli ödül ile de bilime hizmet etmekle beraber şehrin dokusuna, doğanın güzelliğine ve şehrin çehresine değer katacak mimari eserlere de imza atılabileceğini göstermiş oldu. Vakfın kurucu başkanı olan ve halen Mütevelli Heyeti başkanlığı görevini sürdüren Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bu proje öncelikle bir sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfımız bilgi geliştirmek uğruna Temel Bilimler alanında spesifik bir üniversite kuruyor. Bu proje Vakfımızın diğer entegre edilen faaliyetlerinin yanında çok farklı bir yöntem ve metotla çalışmasının sonucudur. Bu yöntem ve metodun tüm toplumumuzda yaygınlaşmasını temenni ediyorum. 25 sene önce bu bilince ulaşmış 8 bilim adamıyla başlayan süreç bugün bu sonuca ulaşmıştır. Tüm mütevelli heyetimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL