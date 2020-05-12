E-Spor League Of Legends Turnuvası Adana'da

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Adana İl Temsilciliği ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan "E-Spor League Of Legends Turnuvası" 19 Mayısta Adana'da başlıyor.

Türkiye E- Spor Federasyonu (TESFED) Adana İl Temsilciliği ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan "E-Spor League Of Legends Turnuvası" 19 Mayısta Adana'da başlıyor.

TESFED Adana İl Temsilcisi Yusuf Genç, bölgede ilk defa E-Spor Turnuvası düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ise, "Bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı evimizde kalarak coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Ayrıca sporcu kardeşlerimiz evlerinde yaptıkları Karate Kata, Tekvando Poomse, Satranç, Okçuluk ve Dart gibi spor faaliyetlerini evlerinde kaydedip çeşitli yarışmalara katılabilir, E- Spor Turnuvasında çeşitli ödülleri almaya hak kazanabilirler" dedi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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