E-Ticaret Hacmi 2024'te 3 Trilyon Lirayı Geçecek

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2024 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon lirayı geçmiştir." dedi.

Adıyaman Ticaret ve Odası (ATSO) bünyesinde kurulan Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Gürcan, e-ticaretin önemine değindi.

Türkiye'de son yıllarda e-ticaret alanında çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Bakan Yardımcısı Gürcan, şöyle devam etti:

"2024 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon lirayı geçmiştir. 2019'dan 2024'e kadar e-ticaretin 21 kat büyüdüğünü görebiliyoruz. Perakende e-ticaret hacmi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar liraya ulaşmıştır. Ülkemiz perakende ticarette 2023-2024 döneminde yüzde 18 büyüyerek 45 milyar avroya ulaşırken aynı dönemde Avrupa'nın büyümesi yüzde 7 seviyesindeydi."

Türkiye'de e ticaretin hacminde artış yaşandığını ifade eden, Gürcan, "Bu fark ülkemizin e-ticaretin hızını girişimcilerimizin adaptasyonunu ve kullanıcının güvenini net bir biçimde gösteriyor. 2024 yılı sonu itibarıyla dolar bazında Türkiye'de e-ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 15 oranında bir artış göstermiş ve 90 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu hacim 2019 yılındaki 24 milyar dolarlık hacimle birlikte değerlendirildiğinde 2019-2024 yılları arasında dolar bazında e-ticaret hacminde yüzde 274'lük bir artışı göstermektedir. Bu istatistik döviz karşısında e-ticaretin reel gücünü ve yatırımcılar nedir cazibesine göstermektedir." dedi.

Türkiye'nin Orta Doğu ve Orta Asya'da e-ticarette önde geldiğini belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın kesişim noktasında bulunan ülkemiz üretim kapasitesiyle lojistik altyapısıyla ve genç nüfusuyla bu alanda dikkati çekmektedir. Bu büyüme ülkemizin dijital üretiminin ve inovasyon merkezi haline gelebileceğini de göstermektedir. 2024 yılında Türkiye'de genel e-ticaret işlem sayısı 5 milyar 910 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Perakende e-ticarette işlem sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 1 milyar 850 milyon adet gerçekleşmiştir. Günümüzde her gün milyonlarca kişi bir tuşla ürün satıyor, alabiliyor hizmet talep ediyor ve sipariş veriyor. Bu işlemler artık sadece büyük şehirlerde değil Anadolu'nun en uzak köşelerinde dahi ilçelerinde bile ciddi sayılara ulaşabiliyor."

Trendyol, TOBB ve MÜSİAD işbirliğinde deprem bölgesinde hayata geçirilen "Yanındayız" projesi hakkında bilgi veren Gürcan, "Bu projeyle temel amacımız depremden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine daha güçlü bir şekilde dahil olmasını sağlamak. Gençlerimizi ve kadınlarımız başta olmak üzere bölgedeki insan kaynağını dijital ticaretin gerektirdiği bilgi ve yetkinlikle donatmak, yerel üretimi dijital pazarlara taşıyarak kalıcı üretim merkezi, sürdürebilir gelir ve istihdam imkanlarını oluşturmaktır." diye konuştu.

Gürcan, bundan sonraki süreçte, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da e-ticarete yönelik nitelikli eğitim programları ile uygulamalı danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile istihdamı doğrudan ve dolaylı olarak destekleyen mekanizmaların hayata geçirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Gürcan, daha sonra TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.