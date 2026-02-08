E-Ticaretle Kağıt Ambalaj Talebi Artıyor

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla kağıt tüketimi azalırken, e-ticaretin büyümesi ambalaj kağıtlarına olan talebi hızla artırıyor.

Sektör temsilcileri, karton ambalajın, kağıt endüstrisinin büyüyen alanı olduğunu belirterek, kağıt, karton ve oluklu mukavvanın maliyet avantajı ve kolay işlenebilirliği sayesinde ambalaj sanayisinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.

Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Başkanı Mahmut Ciğer, AA muhabirine, AGED olarak Türkiye'de geri dönüşümlük kağıt sanayisini temsil ettiklerini anımsatarak, "Üyelerin toplam üretim hacmi 10 yıl öncesine göre yüzde 300 büyüyerek 7,5 milyon tonu geçti. 2030'da üretim hacminin 10 milyon tonu geçmesi bekleniyor." dedi.

Tüketim alışkanlıklarındaki değişim ve e-ticaretin hızla büyümesinin ambalaj sektörüne olan talebi artırdığını belirten Ciğer, "Kağıt, karton ve oluklu mukavva, maliyet avantajı ve kolay işlenebilirlik gibi özellikleri sayesinde ambalaj sanayisinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu simbiyotik ilişki, kağıt sektörünü perakende, gıda, lojistik gibi endüstrilerin büyümesine doğrudan katkı sağlayan bir lokomotif konumuna getirdi. Öte yandan, dijitalleşmeye rağmen kağıt, basım ve yayın sektörleri için temel girdi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Oluklu mukavva ve diğer kağıt bazlı ambalajların payı arttı"

AGED Başkanı Ciğer, Türkiye'nin özellikle karton ambalaj üretiminde Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri olarak küresel etkinliğini artırdığını kaydetti.

Dijitalleşmenin perakendeyi çevrim içine kaydırdıkça oluklu mukavva ve ambalaj talebinin arttığını kaydeden Ciğer, "Kovid-19 salgınıyla e-ticaret hacmindeki güçlü büyüme hem dünyada hem de Türkiye'de ambalaj malzemeleri, özellikle oluklu mukavva ve kağıt bazlı paketleme ürünleri talebini önemli ölçüde artırdı." diye konuştu.

Ciğer, e-ticaretin salgın sonrası kazandığı ivmenin 2025'te de yavaşlamadan sürdüğüne değinerek, bu durumun oluklu mukavva ve esnek kağıt ambalaj ürünlerine olan talebi sürekli yukarı taşıdığını, ambalaj kağıtlarının, genel kağıt üretimindeki en büyük ve en hızlı büyüyen segment olarak konumunu pekiştirdiğini dile getirdi.

Türkiye e-ticaret ambalaj pazarının 2024'te yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktaran Ciğer, "2033'e kadar 3 milyar dolara çıkması öngörülüyor, uzun vadeli yıllık büyüme oranı yüzde 16 civarında. Daha fazla gönderi, daha fazla kutu ve ambalaj ihtiyacı oluşturdu. Oluklu mukavva ve diğer kağıt bazlı ambalajların payı arttı." ifadelerini kullandı.

Ciğer, karton pazarının 2024'te 430 milyar dolar olduğunu, 2025'te ise 447 milyar doları geçtiğini belirterek, "Türkiye kağıt sektörünün toplam ekonomik büyüklüğü 12 milyar dolara ulaşmakta ve alınan önlemlerle sektör zorlu dönemlerde dahi direnç gösterip ülke ekonomisine net katkı sağlayabilmekte. Ülkede kağıt ve karton üretimi son 10 yılda istikrarlı bir artış trendi yakalamış durumda." diye konuştu.

AGED üyesi kağıt üreticilerinin geri dönüşüm çalışmalarına dikkati çeken Ciğer, böylece yılda yaklaşık 130 milyon ağacın kesilmesini önleyerek çevresel fayda sağladıklarını belirtti.

"İş yapma şekli ve tüketim alışkanlıkları değişti"

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran da salgın döneminde fiziksel mağazacılıktan online sipariş modeline geçişin ürün başına kullanılan ambalaj miktarını artırdığını belirterek, "Mağaza rafı için tasarlanan bir ambalaj ile bireysel gönderiye uygun lojistik ambalaj farklı gereksinimler taşıyor. Bu da dayanıklılık, hafiflik, optimizasyon ve ürün koruma özellikleri yüksek karton ambalajlara talebi artırdı." ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte baskı ve yazı kağıtlarındaki daralmanın kağıt sektöründe üretim yönelimlerini değiştirdiğini anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Ancak burada doğrudan 'baskıdan ambalaja kayış' gibi basit bir geçişten söz etmek doğru olmaz. Karton ambalaj üretimi teknik bilgi, yatırım, makine parkı ve müşteri beklentileri açısından oldukça farklı bir uzmanlık alanı. Bununla birlikte dijitalleşmenin yarattığı dönüşüm dolaylı olarak karton ambalaj lehine bir tablo oluşturdu.

İş yapma şekli ve tüketim alışkanlıkları değişti. Perakende ambalajı daha stratejik hale geldi. Sürdürülebilir malzemelere yönelim hızlandı ve e-ticaret büyüdü. Baskı kağıdındaki daralma ile ambalajın yükselişi aynı döneme denk geldiği için karton ambalaj sektörü kağıt endüstrisinin büyüyen alanı haline geldi diyebiliriz."

"Yatırımlar daha seçici ve verimlilik odaklı ilerliyor"

Alican Duran, toplam kağıt tüketimi içinde ambalajın payının arttığını belirterek, "Küresel eğilimler de bunu gösteriyor, Türkiye'de de benzer bir yapı söz konusu. Kağıt ve karton tüketimi içindeki dağılıma baktığımızda, ambalaj amaçlı kullanımın payı istikrarlı şekilde artarken, baskı-yazı kağıtlarının payı geriliyor. Bunun arkasındaki ana nedenlerin ise tüketim alışkanlıklarının değişmesi, e-ticaret ve lojistiğin büyümesi, gıda güvenliği ve hijyen beklentileri, plastik yerine geri dönüştürülebilir malzemelere yönelim olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Karton ambalaj sektörünün yatırım yapma refleksi güçlü bir sektör olduğuna işaret eden Duran, "Son dönemde yatırımlar daha seçici ve verimlilik odaklı ilerliyor. 2024 sonrasındaki dönemde sektörde en yüksek büyüme potansiyeline sahip iki ülke olarak Türkiye ve Polonya öne çıkıyor. Polonya, Avrupa Birliği yatırımlarının desteğiyle güçlü bir gelişim gösterirken, Türkiye ise daha çok kendi sanayi gücü ve iç yatırımlarıyla büyüyor. Mevcut göstergelere baktığımızda, Türkiye'nin yatırım, kapasite artışı ve modernizasyon açısından 2029'a kadar en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Duran, ham madde tedarikinin sektörün en hassas başlıklarından biri olduğuna değinerek, özellikle selüloz bazlı ham maddelerdeki küresel fiyat dalgalanmalarının, geri dönüştürülmüş elyaf arzındaki dengesizliklerin, enerji ve lojistik maliyetlerindeki artışların tedarik zinciri üzerinde ciddi baskı yaratabildiğini anlattı.

Ülkede kağıt-karton ambalaj tarafında geri kazanım oranlarının yüzde 70 seviyelerine ulaşmasının sektör için önemli bir avantaj olduğunu söyleyen Duran, bu oranın Avrupa'da yüzde 87 düzeyinde olduğunu, yerli geri dönüşüm ekosisteminin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Duran, karton ambalaj sektörünün sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi hedefleri açısından stratejik bir konumda olduğunu sözlerine ekledi.