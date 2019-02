Ea'nın Yeni Need For Speed Oyunu, Bu Yılın Sonlarında Ortaya Çıkacak

Yarış oyunları söz konusu olduğunda Need for Speed serisinin ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. 1994 yılında piyasaya sürülen Road & Track Presents: The Need for Speed oyunuyla başlayan serinin son oyunu, 2017 yılında oyuncuların beğenisine sunulan Need for Speed Payback olmuştu. Electronic Arts 'ın baş operasyon ve finans sorumlusu Blake Jorgenson tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılının sonuna kadar yeni bir Need For Speed ve Plants VS Zombies oyunu göreceğiz. Özellikle yeni Need For Speed oyunu için yarış oyunu severlerin beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.Oyuncuların Electronic Arts'tan asıl beklentisi serinin belki de en sevilen oyunları olan Need for Speed ??Underground'ın devam ettirilmesi yönünde. Ancak dürüst olmak gerekirse EA, çalışmalarını yeni bir Need For Speed ??Underground oyunu üzerinde değil, tamamen yeni bir yarış oyunu üzerinde yoğunlaştırıyor.Bu yıl içinde yayınlanması planlanan Star Wars Jedi: Fallen Order oyunu hakkında da bilgiler paylaşan Jorgenson, yakında oyuncularla oyun hakkında çok daha fazla içerik paylaşacaklarını belirtirken, oyunun muhteşem bir RPG deneyimini sunacağını ve oyuncuların bir Jedi olarak keyif alacaklarını dile getirdi.