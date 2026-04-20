EBBL’de lider Ağrı Gençlik ve Spor oldu - Son Dakika
EBBL’de lider Ağrı Gençlik ve Spor oldu

EBBL’de lider Ağrı Gençlik ve Spor oldu
20.04.2026 10:44
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Ağrı Gençlik ve Spor, sahasında Ordu ekibini 62-56 mağlup ederek bitime bir hafta kala grup liderliğini garantiledi.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) başarılı performansıyla dikkat çeken Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü, sahasında oynadığı kritik karşılaşmada Ordu temsilcisini 62-56 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede parkeden galibiyetle ayrılan ekip, bu sonuçla hem serisini sürdürdü hem de play-off yolunda önemli bir avantaj elde etti.

LİDERLİK BİTİME BİR HAFTA KALA GARANTİLENDİ

Sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan Ağrı temsilcisi, aldığı bu galibiyetle ligin bitimine bir hafta kala grup liderliğini matematiksel olarak garantiledi. “Potanın Aslanları” lakabıyla anılan ekip, önümüzdeki hafta Erzincan deplasmanında oynayacağı maçın ardından grubunu zirvede tamamlayarak play-off aşamasında mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu başarı, kulüp tarihine önemli bir dönüm noktası olarak geçti.

EBBL’de lider Ağrı Gençlik ve Spor oldu

“BU BAŞARI TÜM AĞRI’NIN GURURU”

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, elde edilen başarının şehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Takımın ortaya koyduğu azim ve kararlılığın takdire şayan olduğunu belirten Çelebi, bu başarının disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğunu vurguladı. Play-off sürecinde de aynı performansın devam edeceğine inandıklarını dile getiren Çelebi, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Haber: Servet Arslan

Son Dakika Ağrı EBBL’de lider Ağrı Gençlik ve Spor oldu - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
SON DAKİKA: EBBL’de lider Ağrı Gençlik ve Spor oldu - Son Dakika
