Ebru Gündeş, BKM organizasyonuyla yaza veda ediyor!

2019'a 'Aşık' isimli albümüyle hızlı bir giriş yapan ve dinleyicisinden büyük ilgi gören Ebru Gündeş, Harbiye Açıkhava'daki sezon finali için dinleyicilerine özel bir performans hazırlıyor.

Gündeş, Açıkhava'daki son gecesinde farklı bir repertuvar ve renkli sürprizlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.