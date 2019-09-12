Son Dakika Haberleri: Ebru Gündeş, BKM organizasyonuyla yaza veda ediyor!
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Ebru Gündeş, BKM organizasyonuyla yaza veda ediyor!

35 dakika önce

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserleriyle 2019 yazına damga vuran Ebru Gündeş, yaz konserlerinin finalini 15 Eylül'de BKM organizasyonuyla gerçekleştirecek.

Ebru Gündeş, BKM organizasyonuyla yaza veda ediyor!, System.String[]

2019'a 'Aşık' isimli albümüyle hızlı bir giriş yapan ve dinleyicisinden büyük ilgi gören Ebru Gündeş, Harbiye Açıkhava'daki sezon finali için dinleyicilerine özel bir performans hazırlıyor.

Gündeş, Açıkhava'daki son gecesinde farklı bir repertuvar ve renkli sürprizlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Ebru Gündeş, Harbiye, Magazin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:33 Kaynak: Bültenler
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