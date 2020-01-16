Ebru Gündeş ikiz yalısından taşındı mı? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ebru Gündeş ikiz yalısından taşındı mı? - Son Dakika Magazin

Ebru Gündeş ikiz yalısından taşındı mı?

6 saat önce

Ünlü sanatçının eşi Reza Zarrab'ın yıllar önce 25 milyon TL aldığı evi boşaltığı ve 9 yaşındaki kızı Alara ile artık Kemerburgaz'daki evinde yaşayacağı iddia edildi.

Ebru Gündeş ikiz yalısından taşındı mı?, System.String[]

Ünlü sanatçının eşi Reza Zarrab'ın yıllar önce 25 milyon TL aldığı evi boşaltığı ve 9 yaşındaki kızı Alara ile artık Kemerburgaz'daki evinde yaşayacağı iddia edildi. Ancak bu iddiaların gerçek dışı olduğu, Gündeş'in hem Kemerburgaz hem de yalıyı kullandığı öğrenildi.

Reza Zarrab, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:42 
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