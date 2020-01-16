Ebru Gündeş ikiz yalısından taşındı mı?

Ünlü sanatçının eşi Reza Zarrab'ın yıllar önce 25 milyon TL aldığı evi boşaltığı ve 9 yaşındaki kızı Alara ile artık Kemerburgaz'daki evinde yaşayacağı iddia edildi. Ancak bu iddiaların gerçek dışı olduğu, Gündeş'in hem Kemerburgaz hem de yalıyı kullandığı öğrenildi.