Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım

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11 yıl önce evlendiği Reza Zarrab'a boşanma davası açan Ebru Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Gündeş'in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

"KİMSE BENİM NAMUSUMU LEKELEYEMEZ"

Yasak aşk iddiasında adı geçen Hadise ise Twitter hesabından açıklama yaptı. İddiları yalanlayan Hadise, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" dedi.

ZARRAB İLE HADİSE YASAK AŞK YAŞADI İDDİASI

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtti.

Hürriyet'te yer alan haberde ise Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edildi. Hatta çiftin son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada birkaç kez görüştükleri ileri sürüldü. Hadise, o dönem Amerika'dan dönerken dünyaca ünlü markalardan kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği de konuşulanlar arasında yer aldı. Hadise'nin "Küçük Bir Yol" şarkısının klibinde giydiği, Zarrab'ın da hediye ettiği söylenen Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı. Zarrab'ın Hadise'ye pırlanta hediyeler aldığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu