ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19'a yakalandı

07.04.2022 13:21
ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19'a yakalandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Lagarde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Lagarde, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve iyileşene kadar Frankfurt'taki evinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Lagarde, hastalığının ECB operasyonları üzerinde bir etkisi olmayacağını da vurguladı.

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Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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